Министры обороны стран Евросоюза не сумели согласовать новые обязательства по предоставлению Украине ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны (ПВО).

Как заявила в понедельник, 28 сентября, верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Кая Каллас, члены интеграционного объединения не стали давать каких-либо новых обещаний в этой области.

Участников обсуждения не убедило обещание Каллас возместить передаваемые киевскому режиму ракеты: "Некоторые страны располагают ими, поэтому мы и призываем использовать эти запасы сейчас, а затем произвести новые" (цитата по РИА Новости).

На Украине открыто говорят о плачевной ситуации с ПВО из-за тотального дефицита противоракет. Депутат Верховной рады Анна Скороход в августе заявила, что по этой причине украинские власти прекратили публикацию сведений об отражении ударов ВС России — это лишь деморализует людей.

Тем временем украинские средства массовой информации пишут, что Польша предложила Украине разместить на своей территории завод по производству зенитных ракет для комплексов Patriot. Однако реализовать эту инициативу удастся лишь в случае получения киевским режимом от Соединенных Штатов соответствующей лицензии. Президент США Дональд Трамп отмечал, что это сложный вопрос, ведь речь идет о передаче другой стране критически важных технологий и сведений.