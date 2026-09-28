Боевой лазер против БПЛА испытали в Ленинградской области

Военнослужащие Росгвардии помогли с испытаниями новейшего боевого лазера, поражающего беспилотные летательные аппараты.

Как уточнили в службе радиационной, химической и биологической защиты Северо-Западного округа, испытания проводились в Ленинградской области. В них применяли мобильную лазерную установку на базе внедорожного автомобиля для борьбы с коптерами в условиях, приближенных к боевым.

По результатам испытаний будут даны рекомендации по дальнейшему совершенствованию приемов и способов боевого применения лазерной установки для защиты от вражеских БПЛА, сообщает РИА Новости.

Про новые лазерные комплексы защиты от БПЛА рассказывал ранее министр промышленности и торговли России Антон Алиханов. Политик уточнял, что на одном из объектов в нашей стране лишь за месяц почти шесть десятков беспилотников было сбито таким комплексом. Это сотни миллионов рублей, сэкономленных на неиспользованных зенитных ракетах.

В госкорпорации "Ростех" отмечали, что опыт ведения специальной военной операции наглядно демонстрирует мировое превосходство российского оружия в целом ряде категорий. В частности, превосходят мировой уровень российские технологии радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Прекрасно зарекомендовали себя комплексы противовоздушной обороны (ПВО) ближнего радиуса — линейка "Панцирь".