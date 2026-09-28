Орбакайте запела без фонограммы и люди схватились за головы: такое даже представить себе не могли

Кристину Орбакайте россияне привыкли ругать за отсутствие таланта, мол, мать ее всю жизнь проталкивала на сцену, да только толку от этого ноль. Но то, что произошло с исполнительницей на концерте, когда выключили фонограмму, удивило даже самых ярых критиков.

Орбакайте 55 лет, она с детства снимается в кино и поет. Ругать дочь Пугачевой для россиян уже стало привычкой, мало кто из хейтеров действительно интересуется ее творчеством.

Так, один из YouTube-блогеров в пух и прах разнес выступление Кристины на "Авторадио". Критикана не смутило даже то, что запись, которую он обсуждает, была сделана 10 лет назад. На крошечной сцене радиостанции Орбакайте спела без фонограммы свой хит "Без тебя". Блогер утверждает, что артистка не попадала в ноты, называет ее безголосой. Подписчики "эксперта" хейт подхватили и заклеймили звезду бесталанной певицей.

Но если открыть оригинал записи, а он до сих пор доступен к просмотру в Сети, то мы увидим, что люди в зале действительно схватились за головы, когда Кристина запела. Но не от ужаса, а от восхищения и восторга. Такое душевное исполнение сегодня редко можно встретить. За 10 лет ролик набрал больше сотни тысяч просмотров и тысячи комментариев, при чем негативных среди них нет.

"У Кристины особый тембр голоса, по которому ее ни с кем не спутаешь"; "Очень люблю эту песню. Кристина с группой великолепно исполнили. Пятый раз по кругу слушаю"; "От этой песни у меня всегда мурашки!"; "Старания и упорство! Умница! Создала себя сама!"; "С возрастом она по-другому её исполняет. Умничка всегда красава"; "Это сильно. Без фанеры Умничка. Я её обожаю"; "Не фанат Орбакайте, но спела она круто!" — пишут люди по видео с записью хита Орбакайте "Без тебя".