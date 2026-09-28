Удар по центру Киева одобрили в Верховной раде Украины. Сообщения о столбе дыма, который поднимается над Золотыми Воротами, прокомментировала депутат украинского парламента Марьяна Безуглая.

Как написала нардеп в своем Telegram-канале, Национальную академию наук, здание которой пострадало в результате удара, давно надо было реформировать. Либо же, по ее мнению, вообще закрыть "этот бессодержательный остаток СССР".

Украинские СМИ пишут, что жители Киева наблюдают столб дыма в направлении памятника "Золотые Ворота". Также пишут о масштабном пожаре в центре столицы. Безуглая объясняет свое отрицательное отношение к научному учреждению тем, что работавшие в организации академики не сделали ничего для развития противовоздушной обороны Украины.