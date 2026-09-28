Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова загадочно отреагировала на публикации о том, что Германия ужесточила слежку за посольством России в Берлине ради давления на российских дипломатов.

Как отмечают журналисты, пресловутая слежка подразумевает частые полеты вертолетов над территорией дипломатическго представительства России. Кроме того, рядом с посольством уже несколько дней стоят фургоны, предположительно, принадлежащие германским спецслужбам.

В ответ на просьбу прокомментировать действия властей Германии Мария Захарова подчеркнула: "Мы тоже люди с фантазией" (цитата по ТАСС).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что речь о понижении уровня дипломатических отношений с Германией даже на фоне ее новых недружественных шагов против России пока не идет. Политик уточнял, что Москва, со своей стороны, не собирается выступать инициатором такого шага.

Между тем заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что гражданам Германии следовало бы разобраться с канцлером Фридрихом Мерцем, пока он не втянул свою страну в страшную войну с Россией, тем более что "вы же знаете последствия таких войн".