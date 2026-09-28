Первую локализованную вакцину от менингококка зарегистрировали в России

В России зарегистрировали первую локализованную вакцину от менингококковой инфекции.

Как пишет "Коммерсантъ", компания "Петровакс Фарм" получила регистрационное удостоверение на четырехвалентную конъюгированную вакцину "Ментетра". Препарат защищает от возбудителя серогрупп A, C, W и Y.

Министерство здравоохранения России намеревается с 2027 года включить вакцинацию от менингококка в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП). Пока прививки делают по эпидемическим показаниям.

Ранее инфекционисты призывали перейти к активным мерам по профилактике менингококковой инфекции, особенно в отношении уязвимых групп населения. Доктор медицинских наук и депутат Госдумы Александр Румянцев рассказал, что в России наблюдается тенденция к увеличению заболеваемости менингококковой инфекцией. Эксперты связывали вспышку этой инфекции в России с притоком мигрантов, не проходивших вакцинацию.

Роспотребнадзор подчеркивал, что противоэпидемические мероприятия помогают предотвращать появление крупных очагов и широкое распространение инфекции. При этом уточнялось, что циклические подъемы заболеваемости менингококком в среднем возникают через периоды продолжительностью от 10 до 30 лет, а спорадическая заболеваемость в виде отдельных случаев фиксируется ежегодно.