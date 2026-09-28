Общее состояние политического класса Европы весьма печально. Но даже на фоне этой очевидной деградации степенью неадекватности политического руководства серьезно выделяется Германия. Как отметил замминистра иностранных дел России Дмитрий Любинский, это видно как в Берлине, так и в мягких брюссельских креслах.

Дипломат прокомментировал участившиеся в последнее время в Берлине дискуссии о возможном создании Германией в сжатые сроки собственного ядерного оружия. Любинский подчеркнул, что эти вбросы не беспочвенны - дыма без огня не бывает.

Замглавы МИД отметил, что правящая верхушка ФРГ своей антироссийской политикой перечеркивает целые главы собственной истории. При этом в Берлине нисколько не задумываются о последствиях, приводит слова дипломата ТАСС.