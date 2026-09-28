Анфиса Чехова раскрыла, сколько потратила на лечение собаки в США: баснословная сумма

Анфиса Чехова около полугода назад услышала от ветеринаров страшный диагноз — у ее собачки Картошки выявили рак. Артистка не стала медлить, взяла песика и улетела в США, чтобы американские врачи спасли собачку. Ради этого Чехова даже отменила свадьбу.

Телеведущая вышла замуж за продюсера Александра Златопольского зимой 2026 года, однако тогда прошла лишь регистрация в узком кругу самых близких. Грандиозный банкет хотели закатить летом, но из-за Картошки эти планы не сбылись. Лечение в Америке очень дорого обошлось Анфисе.

"Мы планировали, что мы месяц будем в Америке, но все это затянулось почти на четыре. И мы все лето потратили на лечение собаки. Самая главная задача нашего лечения была остановить возвращение этого заболевания. Поэтому смотрим, мониторим и ждем, в течение двух лет это будет понятно... Мы могли бы купить хороший такой японский автомобиль из новой серии", — объяснила телеведущая в беседе с журналистами на премьере нового сезона СТС.

К потраченным миллионам Чехова относится философски, мол, а для чего еще нужны деньги, если ты не можешь потратить их на лечение дорогого тебе существа. А отметить бракосочетание Анфиса надеется следующим летом. Чехова мечтает о красивой свадьбе под открытым небом.

"У нас уже зимняя роспись была. Мы уже поснимались в шубах на снегу. Поэтому именно такую церемонию красивую я хочу на природе, в хорошее время года", — поделилась телеведущая.