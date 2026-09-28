Это - наш ответ на террористические атаки ВСУ: огонь охватил здание Национальной академии наук в Киеве. Поражены два центра обработки данных, которые обеспечивали боевиков связью. В акватории Черного моря атакованы суда с военными грузами. В порту Измаил - возгорание на судоремонтном предприятии. Российская армия продолжает наносить удары по инфраструктуре, которую использует военно - промышленный комплекс Украины. ПВО противника не работает.

Наша армия продолжает продвигаться по всей линии боевого соприкосновения. В западных и восточных районах Доброполья, Донецкой народной республики, подразделения группировки "Центр" срывают ротацию и уничтожают окружённые формирования боевиков. Причем здесь боевики за сутки не предприняли ни одной попытки прорыва - а кольцо вокруг сжимается, освобожден населенный пункт Нововодяное. За сутки под контроль российской армии перешли более 90-зданий.

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр", общевойсковыми подразделениями, войсками беспилотных систем уничтожено до 420 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины "Казак", 14 автомобилей", - сообщил Александр Савчук, начальник пресс-центра группировки "Центр".

Разведка засекла замаскированные в лесополосе опорники боевиков. Координаты сразу передали расчету самоходной установки. Точные попадания нашей артиллерии не оставили боевикам шанса

В Сумской области подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Уланово. Штурмовики при поддержке артиллерии выбили врага с позиций, а затем зачистили дома и подвалы. Попытки ВСУ подтянуть резервы не увенчались успехом.

В Запорожской области операторы группировки "Восток" выявили маршруты подвоза боеприпасов и беспилотников к позициям ВСУ. Наша артиллерия вела прицельный огонь с корректировкой в реальном времени. Удары вызвали возгорания и последующие подрывы находившегося на позициях боекомплектов. Полоса безопасности расширяется.