Перед брюссельской встречей министров обороны стран ЕС звучали привычные речи. Украину необходимо продолжать поддерживать - как заведенные твердили. И глава европейской дипломатии Каллас, и руководители оборонных ведомств, обосновывая это так: "Поддерживать Украину - это правильно и разумно. Когда мы это делаем - мы инвестируем в безопасность Европы".

И вроде бы на словах все красиво. Однако по итогам переговоров главный вопрос - предоставление Украине ракет для американских систем ПВО "Пэтриот", которые еще есть у некоторых членов ЕС, так и не был согласован. Хотя и до начала, и после встречи Каллас практически умоляла союзников помочь.

Последние несколько месяцев ПВО на Украине фактически не работает. При этом Россия продолжает наращивать удары. В том числе и по объектам в украинской столице.

"Украине придется заплатить цену за те действия, которые имели место в последние месяцы. Сейчас это и происходит. Наши вооруженные силы продолжают СВО и весьма последовательно наносят удары по тем целям, которые они считают целесообразными", - сказал Дмитрий Песков.

Западные СМИ сообщают: металлургия на Украине уже выведена из строя. Практически остановлен и экспорт сельхозпродукции. По данным агентства "Блумберг", добиться от России перемирия в Черном море как раз и пытался глава немецкого МИДа на встрече с Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. Однако эта попытка не увенчалась успехом.

"Россия пока отвергла все предложения, поступившие от партнеров Киева. По словам министра сельского хозяйства Украины , были опробованы все возможные варианты, но пока ни один из них не дал результата", - говорится в статье.

Украинский премьер Корецкий уже готовит сограждан к еще большему затягиванию поясов, объясняя: в бюджете дыра в 27 миллиардов долларов. Закрывать ее будут путем жесткой экономии и увеличения лимита кредитования ВПК. А людям советуют больше дышать. Это на Украине пока бесплатно. Да, и холодной зимой теплее будет.

Кроме того, украинский премьер предупреждает - из-за российских ударов Украина вполне может остаться без интернета. Впрочем, киевские чиновники уже придумали выход. Перенос узлов связи под землю или за границу. Правда, на эти цели снова потребуются миллиарды. Но европейцы и тут не поскупятся. Украину ведь необходимо поддерживать столько, сколько потребуется. А требуется все больше и больше. Многие страны Евросоюза уже выступили за досрочное предоставление Украине части средств из кредита в 90 миллиардов евро, запланированных на 2027 год. Те деньги, что Брюссель выделил ранее, украинцы уже украли.

"Каждый президент Украины после распада Советского Союза был коррумпирован. А Зеленский вообще самый коррумпированный. Потому что его главное отличие состоит в том, что ему дали 350 миллиардов долларов из денег западных налогоплательщиков. Это та сумма, которую он, условно говоря, может украсть", - говори Иэн Прауд, бывший посол Великобритании в Москве.

Коррупция на Украине достигла катастрофических масштабов. И в ней замешана вся верхушка, включая самого Зеленского. Однако на борьбу с Россией ему продолжают подавать, считая, что это Европе только на пользу. Но к экономическим проблемам Старого света добавились топливные. В Лондоне стоимость дизеля приблизилась к отметке 2 фунта за литр. Во Франции правительство подключает бюджетные резервы, чтобы выделить 450 миллионов евро на субсидии разгневанному населению. А экономика Германии продолжает медленно умирать без российского газа. Спасибо дальновидной политике Мерца, Макрона и прочих деятелей, решивших, что помощь Украине куда важнее развития собственных стран.