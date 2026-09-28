Путин освободил Савельева от должности вице-премьера

Виталий Савельев освобожден от должности заместителя председателя правительства. Указ подписал президент России Владимир Путин.

Савельев до работы в правительстве возглавлял компанию "Аэрофлот". Пост генерального директора авиакомпании он занимал с 2009 по 2020 год. Позже стал министром транспорта, а в 2024 году был назначен вице-премьером.

Как сказано в указе, причина ухода Савельева Виталия Геннадьевича с поста вице-премьера – его избрание в Госдуму 9-го созыва. Дмитрий Медведев ранее сообщил, что бывший зампред правительства выдвинут на пост вице-спикера парламента, передает ТАСС.