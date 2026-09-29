Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на вторник, 29 сентября, уничтожили и перехватили 129 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточняет Минобороны России в своем "Макс"-канале, это произошло над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской областей, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря.

Как подчеркивал глава Херсонской области Владимир Сальдо, операторы беспилотников ВСУ целенаправленно и цинично атакуют мирное население. По его словам, когда у вражеского дрона, который охотился за военными целями, иссякает запас топлива или аккумулятора, оператор выбирает любую попавшуюся цель.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник в очередном докладе о военных преступлениях киевского режима рассказал, что за очередную прошедшую семидневку неделю от ударов украинских БПЛА пострадали 307 мирных жителей, что составило 97% от общего числа пострадавших.