В Сумской области залпом "Града" накрыт пункт временной дислокации ВСУ

Вооруженные силы России нанесли новые удары по военным целям в Киеве. Сообщается также о взрывах в Одесской и Харьковской областях. Все дальше на запад теснят врага наши бойцы в зоне спецоперации.

Сокрушительное поражение боевикам на земле и в воздухе наносят расчеты войск беспилотных систем. Вот кадры с Добропольского участка фронта, наши дроны-перехватчики ликвидируют БПЛА противника, не позволяя приблизиться к российским позициям.

Под контролем - и все наземные маршруты передвижения неприятеля. В этот раз прицельным ударом уничтожены два бронетранспортера и мотоцикл ВСУ. Надежную поддержку штурмовикам обеспечили танкисты. Огнем с закрытой позиции экипаж Т-80 уничтожил вражеский опорник на линии боевого соприкосновения.

В Сумской области по позициям неонацистов ударила реактивная артиллерия. Залпом "Града" накрыли пункт временной дислокации боевиков, замаскированный в лесополосе. А это кадры боев за Новоалександровку Харьковской области. В Минобороны рассказали новые подробности штурма села, которое на днях перешло под контроль наших военных.

И днем, и ночью громит врага армейская авиация. Получив координаты пункта временной дислокации противника, летчики тут же поднимают в воздух сверхзвуковой Су-34. Экипаж истребителя-бомбардировщика работает точно по заданным координатам. После подтверждения разведки о полном поражении цели летчики возвращаются на аэродром базирования для подготовки к новым вылетам.