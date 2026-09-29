Минобороны назвало имена новых героев СВО

Новые примеры героизма российских военнослужащих в ходе спецоперации. Ефрейтор Олег Деревянченко, доставляя боеприпасы на линию соприкосновения, попал под артиллерийский обстрел. Несмотря на ранение, Олег вывел машину из-под огня, подвёз снаряды штурмовикам и, оказав себе первую помощь, вернулся в исходный район.

Матрос Максим Андрешко обеспечил ротацию наших подразделений на передовой. Умело маневрируя под атаками вражеских FPV-дронов, Максим, не допустив потерь, оперативно доставил бойцов на позиции.