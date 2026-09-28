Анна Пересильд пожаловалась на учебу после скандала с вузом: "Я устала! Я там каждый день нахожусь"

Дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя минувшим летом поступила в Московскую школу кино (МШК) на актерский курс. Однако позже вскрылось, что юная артистка пропустила итоговый экзамен.

Это вызвало скандал. Народ не мог понять, как Анна обошла других абитуриентов и попала в вуз. Преподавателю МШК Дарье Мороз пришлось публично объяснять, как такое возможно. По словам звезды "Содержанок", никакого блата у Пересильд-младшей не было, мол, она просто невероятно талантлива, а итоговое испытание пропустила по уважительной причине.

Теперь выяснилось, что и учеба у Пересильд-младшей не задалась. Аня посетовала, что целыми днями пропадает в вузе и уже ужасно измотана из-за этого

"Честно скажу — я устала! Я там каждый день нахожусь. Вчера, например, дали задание — мы делаем капустник. Мы там творим, создаем. В общем, каждый день мы учимся, даже в субботу с 10 до 9 вечера", — поделилась Пересильд, отметив, что в целом, процесс обучения ей доставляет немало удовольствия.

После скандала с экзаменом Анну предупреждали, что у нее могут возникнуть проблемы с однокурсниками. Пока актриса говорит, что с группой ей повезло, но есть один нюанс — хейтеры атакуют студентов, которые учатся вместе с Пересильд.

"У нас прекрасный курс. Я немножко расстраиваюсь, что на них периодически тоже наваливаются неизвестные им люди, которые пишут им что-то про меня", — призналась актриса.