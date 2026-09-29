Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 12-летней Саши из Екатеринбурга

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Скорее оказаться дома и больше не видеть слез близких мечтает Саша Федченко из Екатеринбурга, которая буквально накануне встретила своё 12-летие в больнице. Девочка борется с острым лимфобластным лейкозом. После тяжелого курса химиотерапии наступила ремиссия - но у Саши стали разрушаться кости, и она не могла ходить из-за сильнейшей грибковой инфекции. Чтобы победить смертельный недуг и снова не оказаться в инвалидном кресле, срочно нужны эффективные, но очень дорогие препараты. Их стоимость - почти пять миллионов рублей. Родители просят помочь спасти их единственную дочь.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Саши. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру Вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Напомним, что жизненно необходимые препараты нужны прямо сейчас – время упускать нельзя.

Свой долгожданный день рождения Саша встречает в больнице. Торт – только на картинке, а вместо праздника – капельницы и строгая диета. Девочку всё время тошнит, сильно болят ноги и спина. Только ненадолго Саша выходит из палаты - навстречу к папе, который приехал обнять любимую дочь.

Еще совсем недавно Саша была абсолютно здоровой: каталась на велосипеде, лыжах и коньках, занималась настольным теннисом. А год назад внезапно заболела: высокая температура, сильная слабость - девочка не могла встать с кровати. Думали - обычная инфекция. Но все оказалось намного страшнее. Врачи обнаружили рак крови - острый лимфобластный лейкоз. Родители не знали, где взять сил, чтобы поверить: их дочь - смертельно больна.

"Втайне от нее я уходила, где-то в коридорах...Возвращалась в палату, успокаивалась, и все возвращалась обратно к ней, чтобы она не видела, что я переживаю очень сильно, не пугать ее", - рассказала Юлия Пономарёва, мама Саши.

"Когда я узнала о своем диагнозе, я испугалась и не знала, что делать, я очень боялась, что будет дальше", - говорит Александра.

После курса химиотерапии наступила ремиссия - но у девочки начались страшные осложнения: сначала - компрессионный перелом позвоночника. Пришлось долго носить специальный корсет. Но кости стали разрушаться - Саша оказалась в инвалидном кресле. Врачи выявили сильнейшую грибковую инфекцию, которая сложно поддаётся лечению.

"Когда у меня сильно болят ноги, я прошу маму поделать чуть-чуть, ну, погладить их, и лучше становится", - говорит Александра.

Сейчас Саше проводят противогрибковую терапию, а в палату к ней приходят реабилитологи. На одну ногу девочка всё еще не может ступать - хромает. И до сих пор испытывает жуткие боли, до слёз. Чтобы остановить разрушение костей и победить рак, срочно нужны эффективные, но очень дорогие препараты. Их стоимость - почти пять миллионов рублей. Родители не в силах собрать такую огромную сумму и очень просят помочь спасти их единственную дочь.

"Без вашей помощи мы не справимся. Наверное, жизнь остановится совсем. Она у нас единственный ребенок. Я думаю, что тоже жизни не будет без Саши", - сказала Юлия Пономарёва.

"Не хотелось бы в это верить. Живем в надежде, что будет все хорошо", - говорит Андрей Федченко, папа Саши.

Начать лечение нужно прямо сейчас, без промедлений - иначе девочка снова будет прикована к инвалидному креслу, а измученный организм может не пережить таких тяжелых последствий. Саша очень устала от боли и уже отчаялась, находясь в больничных стенах.

"Здесь тоскливо, нечем заняться...И очень хочется домой", - сказала Александра.

Но несмотря на все страхи, Саша верит, что обязательно победит болезнь. Строит планы: девочка хочет стать воспитателем, потому что очень любит детей. И каждый из нас может помочь Саше выздороветь и исполнить все свои мечты. А следующий день рождения - отметить дома, с настоящим не нарисованным тортом.

Ещё раз напомним - времени у Саши мало, смертельная болезнь не отступает. Спасительные лекарства девочке необходимы как можно скорее - и ваша помощь нужна прямо сейчас.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Александры Федченко, программа 2663