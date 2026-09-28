Посредники решили провести раздельные консультации по мирному плану Тегерана

Раздельные консультации с представителями Ирана и США проведут посредники 28-29 сентября. Темой обсуждения станет доработанный семидневный план восстановления судоходства в Ормузском проливе, который ранее предложил Тегеран, сообщило агентство Reuters.

Как сообщили источники агентства, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, который ранее прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, все еще находится в США. В Нью-Йорке пока находятся и катарские посредники.

МИД Ирана ранее заявил, что Тегеран передал Вашингтону через Катар семидневный план восстановления судоходства через Ормузский пролив. 26 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что отклонил это предложение, он утверждал, что США полностью контролируют Ормузский пролив.