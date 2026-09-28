Полезно знать: национальный проект "Средства производства и автоматизации"

Отечественные производители промышленного оборудования получают поддержку государства.

Благодаря этому они предлагают покупателям более низкие цены и при этом сохраняют прибыль.

Если предприятие продаёт оборудование со скидкой, разницу в цене можно компенсировать по национальному проекту "Средства производства и автоматизации". Получить такую поддержку можно на различные виды оборудования.

Если речь идёт о комплектующих для станков, то вернуть можно до трети стоимости, а в случае промышленных роботов, сортировочного и логистического оборудования и вовсе – до половины! Главное, чтобы эта техника была включена в Реестр российской промышленной продукции.

Заявку на субсидию легко подать через Государственную информационную систему промышленности, а на все вопросы готовы ответить специалисты горячей линии нацпроекта.

Такая поддержка наряду с другими мерами помогает предприятиям внедрять современные решения и развивать отечественное производство.