Полезно знать: национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика"

Деньги должны работать! Банковские вклады – уже привычный продукт. Следующий шаг для роста накоплений – инвестиции.

Новичку сложно избежать ошибок на финансовом рынке. Акции могут дорожать или дешеветь, нужно следить за котировками и отчётами компаний... Но выход есть!

ПИФы – паевые инвестиционные фонды. Инструмент, где средства множества людей работают вместе

под управлением профессионалов. Фонды аккумулируют миллиарды рублей, которые инвестируются

в десятки ценных бумаг.

Вкладывать можно даже совсем небольшие суммы. За условную тысячу рублей пайщик становится обладателем не одного актива, а готового инвестиционного портфеля с опытным управляющим. Остаётся лишь получать доход регулярно или на росте стоимости активов.

Узнайте больше на сайте моифинансы.рф. Преумножение накоплений россиян — ключевая задача нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".