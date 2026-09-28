Россия ограничила доступ к части информации в сфере топливно-энергетического комплекса. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

В этот список попали данные об экспорте товаров, в том числе их количестве, стоимости и покупателях. Ограничен доступ и к информации об объемах производства российских нефтеперерабатывающих заводов и о реализации их продукции на биржевых торгах.

Согласно указу, распространение этих сведений, в том числе через СМИ и интернет, не допускается. Документ вступает в силу 28 сентября.