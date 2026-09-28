Украина занимается самоуничтожением. Причина – в запрете на использование русского языка, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

В материале подчеркивается: нельзя требовать от людей, чтобы они умирали за свою страну, и в то же время относиться к языку, на котором они разговаривают со своими матерями, как к чему-то враждебному. Это самоуничтожение под маской патриотизма.

Издание отмечает, что такое отношение к русскому языку исходит от самых верхних эшелонов власти. Киевскому режиму легче оправдать притеснения, когда сограждан называют больными, зараженными или неполноценными. Авторы напоминают, что представители властей сравнивали русский язык с вирусом.