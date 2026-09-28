Виновного в смерти Сергея Соседова отправят в колонию: заявление адвоката

Сергей Соседов скончался 23 сентября. Ему было 58 лет. Музыкальный критик умер в Нерюнгри, куда приехал по работе. Поначалу говорилось, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб, однако позже появились ужасающие подробности — Сергей упал с лестницы и получил травму, несовместимую с жизнью.

Чтобы установить причину смерти, было проведено вскрытие. Патологоанатомы объявили, что Соседов точно умер не из-за тромба, музыкальный критик ударился затылком, получил перелом основания черепа, который привел к кровоизлиянию и отеку головного мозга.

Несчастный случай мог произойти по вине работников отеля. Об этом заявил адвокат Давид Адамс. По его словам, будут тщательно изучены записи камер, эксперты проведут обследование площадки и лестницы. Это позволит выяснить, потерял ли Соседов сознание из-за состояния здоровья или может быть ступени, покрытие, освещение и поручни не соответствовали установленным требованиям.

"Проверят и то, как гостиница проводила осмотры и ремонт", — пояснил юрист в беседе с "Газетой.ру".

Если будут выявлены нарушения, ответственный может получить до шести лет лишения свободы. "Отвечать по уголовному делу будет конкретный человек, чьи решения или бездействие находились в причинной связи с гибелью", — сообщил Адамс.

Кроме этого, родственники Соседова могут потребовать компенсацию расходов на похороны, а также выплаты из-за потери кормильца. "Итоговая ответственность будет зависеть от результатов экспертиз", — подчеркнул адвокат .

Напомним, что близким журналиста понадобилось несколько дней, чтобы оформить все документы для транспортировки тела. 28 сентября Сергея привезли домой. Прощание с музыкальным критиком пройдет 30 сентября в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Церемония будет открытой, попрощаться с Сергеем смогут все желающие.

Изначально говорилось, что Соседова похоронят в Подмосковье в семейной могиле, так хотела его мама. "Сережу похоронят на Перепечинском кладбище, рядом с отцом", — говорила Антонина Петровна.