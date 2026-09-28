Власти в Киеве задумались о переезде после ударов ВС России по центру столицы

Перед украинскими чиновниками встал вопрос о переезде правительства в безопасное место. В последние несколько дней атаки ВС России показали крайнюю уязвимость столицы Украины перед российскими дронами и ракетами, пишет "Страна.ua".

Издание отмечает, что угроза прилета по любому зданию в правительственном квартале переходит из теоретической в совершенно реальную угрозу. Авторы предполагают, что меры безопасности во время передвижений и мероприятий с участием украинского лидера Владимира Зеленского могут быть усилены. А заседания Рады и кабмина Украины могут быть перенесены из официальных резиденций.

Ранее сообщалось о взрывах в центре украинской столицы. Очевидцы сообщали о сильном пожаре и столбе дыма. Позже стало известно, что горит здание Национальной академии наук Украины.