Пять человек погибли при пожаре на фабрике под Ярославлем

Локализован пожар на предприятии по производству пиротехники в Ярославской области. По данным МЧС России, есть жертвы.

Как сообщили в МЧС, возник пожар в здании фабрики в Переславле-Залесском, в населенном пункте Кубринск. Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения установили, что горят два здания на территории производства петард.

В борьбе с огнем участвуют более 100 человек и 40 единиц техники. Сотрудники МЧС России при разборе обрушившихся конструкций обнаружили тела пяти погибших. Госпитализирована женщина с травмами ноги.