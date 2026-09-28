Белые медведи зашли на территорию российской метеостанции на мысе Челюскин. И решили, что теперь это их новый дом. Медведица с потомством и вовсе обосновалась в одной из заброшенных построек. Она защищает потомство. На кадрах, снятых сотрудниками станции, видно, что животное не выходит из постройки и пытается никого туда не впустить. Преграждает своим телом путь и любопытным медвежатам, которым не терпится хоть краем глаза посмотреть, отчего такой шум. Мама даже отталкивает их задней лапой подальше от окна.

"Они еще там сидят. Потому что им идти некуда. Вокруг медведи ходят. Она защищает медвежат. А для них это опасно. То есть они друг друга едят, в общем. Не стоит ей выходить. Думаю, она это понимает. Будет, наверное, ждать прихода льда. И потом уже в море пойдет", - говорит Артем Минеев, сотрудник метеостанции.

Первое время полярники пытались отогнать медведей самостоятельно. Пугали громкими звуками, сбрасывали на них с крыши тяжелые предметы. Но теперь, похоже, это только раззадоривает зверя.

Собаки привыкли гонять медведей и бросаются на них без страха. Но им все-таки тоже достается. На днях пес по кличке Беляш пострадал от наглого зверя: укусил медведя за нос, а тот ударил его в ответ.Другой собаке – Мухе - медведица повредила острыми когтями лапу.

"Ранение у нее, уже затягивается. Но она уже на следующий день ходила в атаку с этой раной. А лечить мы сами ее не можем, потому что снотворного у нас нет, чтобы усыпить собаку и обработать рану", - объясняет сотрудник.

Нынешнее поведение белых медведей - тревожный сигнал. Раньше людей они опасались. И если и забирались на станцию, то там не задерживались. Теперь хищники бояться перестали. Обнюхивают окна. Забираются в дома. Ученые связывают это с изменениями климата в Арктике - лед встает позже, а голодный зверь идет туда, где чувствует запах еды.

Но это не аномалия и не нашествие. Это - сезонная миграция, рассказывает метеоролог. Каждый год с августа по октябрь белые медведи идут к самой северной материковой точке Евразии. Здесь, на мысе Челюскин, они ждут, когда встанет лед, чтобы уйти еще дальше на север. Сейчас в окрестностях станции бродят до 15-ти медведей.