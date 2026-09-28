Запад пытается ослабить, развалить, расчленить, захватить и разграбить Россию. Однако эти попытки закончатся фиаско, пишет словацкой издание Slovo. Отмечается, что западные страны потратили колоссальные ресурсы на поддержку Украины в конфликте. Однако по мере затягивания украинского кризиса шансы на победу уменьшаются.

Если некоторым умникам в Брюсселе придет в голову проигнорировать "красные линии" России, военный ответ русских Европе будет более жестким, чем война, которую они ведут на Украине. С точки зрения России, лживый Запад вводит украинцев в заблуждение и манипулирует ими. Он, как виновник страданий России и Украины, воспринимается как полноценный враг, который поддерживает украинских неонацистов и претендует на наследие Адольфа Гитлера.

Авторы подчеркивают, что этот российский нарратив необходимо принимать во внимание при прогнозировании реакции России. Если Европе повезет и ее не уничтожат ядерным оружием, проигранная война углубит ее экономический спад. Зависимость Европы от импорта товаров и сырья будет усиливаться. Запад живет в долг, и терпение кредиторов не будет бесконечным.