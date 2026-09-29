Эксперт Юшков: Такого разрыва между дизелем и сырой нефтью не было много лет

До каких масштабов может разрастись энергетический кризис, который разразился на Западе из-за действий США на Ближнем Востоке? Есть ли у Вашингтона и Брюсселя инструменты для выхода из такой плачевной ситуации с энергоносителями?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти и другие вопросы с экспертом Финансового университета при правительстве России Игорем Юшковым.

"Нидерланды, Великобритания в один день буквально обновили исторический рекорд по цене на дизель. Такого разрыва между дизелем и сырой нефтью не было уже очень много лет. Конечно, этот кризис уже наступил", - отметил он.

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