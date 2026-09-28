Желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе

Желтый уровень погодной опасности ввели в Москве и Подмосковье. Как сообщили жителям столичного региона в Гидрометцентре России, ожидается густой туман.

Соответствующее предостережение будет действовать с 00:00 до 08:00 29 сентября. По данным синоптиков, предстоящей ночью в Москве и области переменная облачность, без осадков. Термометры в городе покажут плюс шесть-восемь градусов, в некоторых районах и в области — до плюс трех.

Днем в столичном регионе сухо, воздух в Москве прогреется до плюс 14-16 градусов. В Подмосковье будет до плюс 13-18 градусов. Ранее метеорологи предупреждали, что на этой неделе в столицу придет похолодание – вплоть до слабых заморозков.