Был неприкосновенным. Может стать неприкасаемым. В Венгерском парламенте шумные дебаты. Петер Мадьяр, премьер-министр, объясняется с депутатами, которые решают, лишать главу кабинета министров неприкосновенности или оставить как есть?

Мадьяр победил на выборах Виктора Орбана, которого вся Европа называла пророссийским. И тут выясняется, что насквозь проевропейский Петер Мадьяр телефоны ворует. В 2024-м в ночном клубе Эткерт Мадьяр отнимает телефон у посетителя, который снимал его на видео. И выбрасывает гаджет в Дунай. Вызвали водолазов, телефон выловили. Парламент по требованию Генпрокуратуры лишил Мадьяра неприкосновенности. Это просто детская выходка. Учиться надо у товарищей из старой Европы.

В шумной истории с посадкой бывшего президента Франции Николя Саркози фигурировали 50 миллионов евро, которые бывший лидер Ливии Муаммар Каддафи подбросил ему на избирательную кампанию в 2007 году.

Саркози стал первым экс-лидером ЕС, который загремел на нары по приговору суда. Правда, из назначенных пяти лет отсидел всего 20 дней в прошлом году в парижской тюрьме Ле Санте. По-крупному работал.

Пьяные танцы британского героя Бориса Джонсона в ковидные времена сегодня выглядят уже невинным развлечением. Конечно, участие в пьяных вечеринках во время всеобщей изоляции многие расценили как потерю морального облика. Но телефоны не воровал, миллионы ни у кого не брал. То ли дело член палаты лордов барон Джон Сьюэл! Этого вообще уличили в употреблении запрещенных веществ в компании раскрепощённых женщин. И в том, что на вечеринке в собственной квартире разгуливал в чем мать родила. В свои-то 69.

Бывший министр иностранных дел Германии Аналена Бербок, мягко говоря, не выглядела интеллектуалом и ее уровень эрудиции регулярно вызывал насмешки. В Германии грянула сенсация: во время визита в страны Африки Бербок пользовалась услугами местных эскортников. Выяснилось, что источником сенсации стала утка в нигерийской газете "Дэйли пост", где некий жиголо по имени Кингсли пытался опорочить главу германского МИДа. И без всяких эскортников Бербок вошла в историю как одна из самых бездарных немецких министров.

Когда слушаете призывы европейских политиков играть по правилам, соблюдать принципы… Держите руки в карманах. А то без телефона легко останетесь. У этих ребят в действительности все не так, как на самом деле.