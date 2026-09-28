Число жертв пожара в Ярославской области возросло до 13

Число жертв пожара под Переславлем-Залесским в Ярославской области увеличилось до 13. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

Возгорание возникло на предприятии под Переславлем-Залесским, в населенном пункте Кубринск. На улице Парковая загорелись два здания на территории производства петард. На место происшествия прибыли значительные силы пожарных - 100 спасателей и 40 единиц техники.

Глава региона Михаил Евраев заявил, что семьям погибших и пострадавшим в результате пожара окажут помощь. Погибли 13 человек, всего на предприятии находились 15 сотрудников. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение требований безопасности.