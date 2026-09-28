Названа предварительная причина пожара на заводе по производству петард в Ярославской области

13 человек погибли и один пострадал в результате пожара на заводе по производству петард в Ярославской области близ Переславля-Залесского. Об этом сообщает МЧС.

Данные пока не окончательные. Ищут четверых сотрудников, с которыми не удается установить связь. На территории предприятия горели два здания. Теперь они полностью разрушены взрывами. В девяти соседних многоквартирных домах повреждены остекление и кровля.

Сейчас огонь на предприятии локализован, но продолжается детонация пиротехники. Для ликвидации последствий случившегося создан оперативный штаб, задействованы 40 единиц техники, включая авиацию.

Как сообщил губернатор области Михаил Евраев, из расположенных в непосредственной близости Центра развития ребенка и учреждения дополнительного образования эвакуировали детей и педагогов. Глава региона выразил соболезнования близким погибших и пообещал оказать семьям поддержку. Предварительная версия случившегося - нарушение требований безопасности.