Власти утвердили концепцию развития математических наук для поддержки ученых

На строительство новых туристических точек притяжения в регионах правительство в этом году направит порядка пяти миллиардов рублей. Как рассказал премьер Михаил Мишустин на совещании с заместителями, в первую очередь средства пойдут на возведение модульных гостиниц.
Для поддержки ученых кабмин утвердил концепцию развития математических наук. Она поможет ученым и студентам пользоваться современной инфраструктурой для решения актуальных задач, прорывных открытий и обмена опытом. Это позволит активнее внедрять результаты фундаментальных исследований в приоритетных сферах экономики.
Еще одна тема заседания - помощь агропромышленному комплексу. На эти цели в рамках профильной госпрограммы распределят дополнительно более 670 миллионов рублей.
"Средства необходимы для агрострахования в 21 регионе, в том числе в Краснодарском крае, Ростовской, Брянской и Нижегородской областях, республиках Крым, Мордовия и Удмуртия. Всего на эти цели в текущем году предусмотрено более 5,5 млрд рублей. Рассчитываем, что благодаря принятым мерам агропромышленный комплекс будет и дальше добиваться высоких результатов, развивать производственные мощности и обеспечивать людей качественной продукцией", - сказал премьер.