Путин: Выборы в России прошли на самом высоком уровне

Выборы в России прошли на самом высоком уровне и подтвердили легитимность всех органов власти в стране. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с главой ЦИК Эллой Панфиловой.

По словам председателя Центризбиркома, эти выборы - рекордные по многим параметрам. Самая высокая явка за последние три цикла - почти 60 процентов. Минимум испорченных бюллетеней и отказов в регистрации.

На всех уровнях во власть пришли 655 участников СВО, из них в Госдуму избраны 46 человек. Отдельно глава ЦИК отметила масштаб электронного голосования. ДЭГ применялось сразу в 33 регионах, в нем приняли участие более 7 миллионов человек. Кроме того, впервые была опробована возможность голосования с использованием спутниковой связи. Эксперимент прошел в Ненецком автономном округе.

К сожалению, сказала Памфилова, шесть членов избирательных комиссий погибли от ударов ВСУ. 75 участков пострадали. Кибератаки тоже стали вызовом для организаторов избирательного процесса.