Власти эвакуировали детей из учреждений под Переславлем из-за пожара

Власти Ярославской области из-за пожара эвакуировали детей и педагогов из Центра дополнительного образования, а также из Кубринского центра развития ребенка. Как сообщил в своем канале в "Максе" губернатор Михаил Евраев, решение принято в целях обеспечения безопасности.

Пожар вспыхнул на предприятии по производству петард в селе Кубринск под Переславлем-Залесским. Горели два здания. На предприятии находились 15 человек, 13 из них погибли. Одна женщина пострадала.

Более 100 человек и 40 единиц техники были задействованы на тушении пожара. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности.