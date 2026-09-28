В Непале более 20 человек погибли в результате мощных оползней

В Непале более 20 человек погибли и еще несколько пропали без вести в результате мощных оползней, причиной которых стали проливные дожди.

Очевидцы успели зафиксировать на видео, как часть холма вместе с постройками и деревьями исчезла буквально за несколько секунд. Во многих районах нарушено энергоснабжение, перекрыты десятки дорог. Эвакуированы более двух тысяч человек.

Кроме того, на горе Хилунг-Химал продолжаются поиски альпинистов и гидов, на лагерь которых сошла снежная лавина. Пока обнаружены тела четырех погибших, судьба еще 12 человек неизвестна.