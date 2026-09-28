Путин сообщил о попытках зарубежных спецслужб сорвать выборы

Владимир Путин заявил, что зарубежные спецслужбы пытались сорвать выборы, но суверенное право народа определять свое будущее было защищено, передает ТАСС.

По словам президента, прошедшая в России избирательная кампания была масштабной и очень значимой.

Также глава государства отметил, что все парламентские партии внесли вклад в укрепление политической системы и суверенитета России.

Владимир Путин поздравил руководство прошедших в Госдуму партий с достигнутыми на выборах результатами.

Выборы подтвердили уважение россиян к бойцам СВО, также заявил Путин. И добавил, что ветераны спецоперации точно будут верно служить Отечеству на постах, полученных в результате выборов. Победа, безусловно, будет за Россией, подчеркнул глава государства.

На встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой российский лидер обратил внимание на то, что выборы в России прошли на самом высоком уровне. Подробности читайте на сайте "ТВ Центра".