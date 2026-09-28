Путин оценил перспективы развития Росатома

Владимир Путин считает, что можно еще больше усилить положение Росатома на транспортно-логистическом рынке. Президент России выразил такое мнение на встрече с главой госкорпорации Алексеем Лихачевым.

Как доложил глава Росатома российскому лидеру, госкорпорация в настоящий момент стала крупнейшей логистической контейнерной компанией России. По данным Лихачева, Росатом удерживает в этой сфере первое место в России и четвертое в странах БРИКС.

Отмечается, что это отчасти стало возможным благодаря развитию Северного морского пути. Владимир Путин уверен, что есть перспектива улучшить это направление, передает ТАСС.