Вашингтон не успевает восполнять запасы высокоточных ракет

Соединенные Штаты уже израсходовали около трети довоенных запасов ракет Tomahawk и около половины противоракет Patriot. Пентагон просто не успевает восполнять истощившиеся запасы высокоточных ракет, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, крупнейшие подрядчики американского министерства войны инвестируют миллиарды долларов в расширение производства. Однако значительная часть новых боеприпасов поступит на вооружение только спустя время.

Американские военные за последние два месяца во время боевых действий против Ирана выпустили более 1 тысячи Tomahawk. А существующие производственные мощности позволяют изготовить в 2026 году лишь немногим более 400 таких ракет.