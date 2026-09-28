"Победа будет за нами": Путин встретился с лидерами партий, прошедших в Госдуму

Владимир Путин пригласил в Кремль лидеров партий, которые прошли в Госдуму. И поздравил с успехом. На встрече присутствовали председатель "Единой России" Дмитрий Медведев и Вячеслав Володин, глава КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий. От "Новых Людей" - Владислав Даванков, а от "Справедливой России" - Александр Бабаков.

По словам президента, все парламентские партии не только подтвердили свой статус, но и внесли вклад в укрепление политической системы, государственного суверенитета и общественной стабильности. При этом все попытки вмешаться в выборный процесс, в том числе с помощью террористических методов, полностью провалились.

Глава государства подчеркнул, что граждане защитили свое суверенное право самим определять будущее страны.

"Когда я посмотрел на экранах телевизоров очереди на избирательных участках - еще раз убедился, что люди у нас крепкие, мужественные, грамотные. Все прекрасно понимают, что происходит вокруг России. И стало понятно, что запугать таких людей не удастся. И победить такую страну и таких людей невозможно. Поэтому победа, безусловно, будет за нами. Народ поддержал героев, сражающихся на Россию. И выборы это еще раз подтвердили", - сказал президент.