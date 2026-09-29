Ученые нашли вещество, останавливающее рост рака молочной железы

Ученые Тихоокеанского института биоорганической химии выделили из морского огурца Чукотского моря два новых соединения. Они способны остановить рост злокачественных опухолей одной из самых агрессивных форм рака молочной железы и предотвращать его распространение.



При этом нормальные клетки молочной железы остаются невредимыми, что дает надежду на снижение побочных эффектов при лечении, уточняют ученые.



"Морской огурец из Чукотского моря может стать новым источником лекарства против рака. Ученые выделили из него два уникальных соединения — глациалисозиды А и В, которые точечно атакуют злокачественные клетки, почти не затрагивая здоровые. Самый сильный эффект зафиксирован против трижды негативного рака молочной железы — одной из самых агрессивных и устойчивых к терапии опухолей", — сообщает институт.