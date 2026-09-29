Хакеры украли данные свыше трех миллионов сотрудников Пентагона, сообщают СМИ

Хакеры похитили конфиденциальные данные свыше 3 миллионов нынешних и бывших сотрудников Пентагона, включая их номера социального страхования и информацию о работе, сообщает телеканал ABC со ссылкой на представителя американского военного ведомства.



Злоумышленники угрожают обнародовать всю личную информацию сотрудников ФБР, сообщают источники телеканала. В ведомстве выяснили, что официальный портал, на котором хранились личные данные сотрудников, не был защищен должным образом.



"Утечка затронула 2,76 миллиона ныне живущих человек и еще 294 тысячи умерших, сообщил чиновник. Масштаб и чувствительность раскрытой информации могут вызвать обеспокоенность по поводу национальной безопасности, особенно потому, что в файлах содержались сведения о должностях, которые занимали военнослужащие и гражданский персонал", — сообщало ранее издание Military Times в связи со взломом Центра обработки данных по кадровым ресурсам военного ведомства.