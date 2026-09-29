Корабли Северного флота впервые прошли через пролив Шокальского в Арктике

Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота под командованием заместителя командующего флотом вице-адмирала Олега Голубева впервые в истории ВМФ России прошел проливом Шокальского и вошел в акваторию Карского моря.

Как рассказали во вторник, 29 сентября, в пресс-службе Северного флота, при прохождении пролива на кораблях отряда была объявлена учебная тревога с целью повышения боевой готовности для прохождения узкости.

Во время прохождения пролива Шокальского североморцы оценили пригодность нового района плавания для действий кораблей Военно-морского флота России.

Ранее глава государства Владимир Путин подчеркивал, что Россия продолжит осваивать Арктику и наращивать работу по развитию ледокольного флота, поскольку освоение Северного морского пути важно как для России, так и для всей международной торговли.

При этом Россия указывает на недопустимость милитаризации Арктики. Российский посол в Канаде Олег Степанов заявил, что регион должен получить статус зоны, свободной от конфликтного потенциала. Москва напомнила, что Арктика представляет для всех региональных держав коллективные возможности по совместному освоению, развитию и сохранению этого уникального района.