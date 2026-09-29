Названа сумму репараций, которые должна выплатить Украина

Для восстановления ДНР Киеву придется выделить более одного триллиона рублей.

размеры репараций определены на основе оценок Следственного комитета России, заявил сенатор от ДНР Александр Волошин в интервью ТАСС. Это цена разрушений и страданий, которые понес Донбасс в ходе конфликта.

После окончания боевых действий в Донбассе следует провести разминирование, восстановить коммунальную инфраструктуру и жилье, вернуть эвакуированных .

"Мир должен быть прочным и справедливым. Только тогда он станет настоящим миром, а не очередной паузой перед новой войной", - сказал он.