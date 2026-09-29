Для восстановления ДНР Киеву придется выделить более одного триллиона рублей.
размеры репараций определены на основе оценок Следственного комитета России, заявил сенатор от ДНР Александр Волошин в интервью ТАСС. Это цена разрушений и страданий, которые понес Донбасс в ходе конфликта.
После окончания боевых действий в Донбассе следует провести разминирование, восстановить коммунальную инфраструктуру и жилье, вернуть эвакуированных .
"Мир должен быть прочным и справедливым. Только тогда он станет настоящим миром, а не очередной паузой перед новой войной", - сказал он.