В России создали средство для мгновенной остановки крови

В России появились новые препараты для экстренной остановки кровотечений.

Препараты - КРИО-Л и КРИО-ПЛ – содержат в четыре раза больше белков, отвечающих за свертываемость крови, чем аналогичный объем лиофилизированной плазмы крови, объяснила РИА Новости руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

"Криопреципитат напрямую восполняет дефицит ключевых белков свертывания крови, позволяя остановить кровотечение буквально за минуты", - сказала она.

Еще одним важным преимуществом препаратов является то, что их можно хранить при температуре от +5 до +20 градусов.

КРИО-Л и КРИО-ПЛ планируют использовать при тяжелых травмах, операциях или осложненных родах. Скорая помощь или военный медик могут легально взять сухой контейнер из аптечки и применить его на месте, не дожидаясь доставки замороженного сырья