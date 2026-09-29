Попытки ВСУ прорвать окружение в районе Нефедовки закончились провалом

Украинская армия безуспешно попыталась прорвать окружение в Нефедовке Харьковской области.

Противник предпринял две попытки прорыва на бронетехнике при поддержке танка, но был уничтожен комплексным огнем ВС России, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

За сутки потери ВСУ в кольце окружения составили до 60 военнослужащих, добавили в Минобороны России.

В начале сентября бойцы группировки "Север" взяли в кольцо около 1,7 тысячи украинских военнослужащих в Харьковской области. Ликвидация котла позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения как минимум на 20 километров от приграничных районов Белгородской области.