"Побочки лучевой терапии": Маргарите Симоньян сделали операцию

Маргарита Симоньян в своих соцсетях обратилась к многочисленным подписчикам. Журналистка сообщила, что перенесла хирургическое вмешательство.

Она объяснила, для чего была сделана операция. "Вчера поздно вечером закончилась моя операция, слава Богу. Спасибо всем, кто молился. Я еще в больнице, помолитесь еще чуть-чуть. Всем, кто спрашивал: это такая штука — побочки лучевой терапии, которая была полгода назад. Вот они, на ПЭТ/КТ их стало видно. В общем, с ними надо было бороться, оставлять это все нельзя", - рассказала Симоньян.

Журналистка уточнила, что так подробно рассказывает о своем недуге, чтобы поддержать женщин, оказавшихся в аналогичной ситуации. "Не переживайте, девчонки. Все делается сейчас, слава Богу, с Божьей помощью. Молитесь и делайте, что нужно", - призвала Маргарита.

Отметим, что Симоньян около года боролась с раком молочной железы. Глава RT перенесла несколько курсов химиотерапии, но продолжала работать и даже написала книгу. В начале августа журналистка получила результат нового исследования КТ. Маргарита узнала, отступила ли коварная болезнь.

Оказалось, что она находится в ремиссии. Но на этом лечение не завершено. "Еще четыре года гормональной терапии, тройной гормональной терапии, с расчудесными ее, распрекрасными побочками. Еще четыре года молитв, ваших молитв, спасибо вам большое!" — обратилась Маргарита к пользователям.

Напомним, Маргарита Симоньян узнала о болезни вскоре после смерти мужа. Журналистка была счастлива в браке с Тиграном Кеосаяном около 20 лет. В конце 2024 года режиссер попал в больницу с тяжелой пневмонией, он пережил клиническую смерть и девять месяцев провел в коме. В сентябре 2025 года 59-летнего Кеосаяна не стало.

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