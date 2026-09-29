Владимир Кличко претендует на наследство актрисы Хайден Панеттьери после того, как бросил ее и отобрал дочь

Звезда сериала "Нэшвилл" Хайден Панеттьери скончалась 16 августа. Бывшей девушке Владимира Кличко было 36 лет. Ее смерть вызвала множество вопросов, ведь актриса не страдала от какого-либо заболевания.

Расследование длилось почти месяц. 14 сентября полиция назвала официальную причину смерти бывшей невесты Владимира Кличко. Сердце знаменитости остановилось из-за приема поддельной таблетки со смесью запрещенных веществ.

После этого Хайден Панеттьери похоронили в Калифорнии. Примечательно, что на траурной церемонии не было ни матери, ни бывшего жениха, ни их дочки Кайи. А теперь стало известно, что Владимир Кличко подал в суд. Он заявил права на наследство Хайден в пользу их общей дочери, передает TMZ.

Неизвестно, сколько денег осталось у Хайден Панеттьери на счетах. По разным оценкам, ее активы составляют от шести до 15 миллионов долларов. Плюс у актрисы был шикарный дом стоимостью несколько миллионов долларов.

В своем иске Кличко уточнил, что переживает за наследство покойной Панеттьери, которая может быть незаконно присвоена другими людьми, и хочет защитить интересы Кайи как единственной наследницы. Поэтому Владимир обратился в суд Калифорнии с просьбой назначить его временным опекуном имущества 11-летней дочери. В иске Кличко указал, что это необходимо, чтобы он мог представлять интересы девочки в наследственном деле Хайден. Он уточнил, что хотя Кайя и не проживает в Калифорнии, однако имеет право на все имущество матери.Кличко считает, ситуация требует срочного вмешательства.

Напомним, актриса и боксер обручились в 2009 году, однако до свадьбы дело так и не дошло. От расставания Кличко и Панеттьери удерживала дочь Кайя-Евдокия. Она появилась на свет в 2014 году. Однако семейному счастью так и не суждено было сбыться - боксер и актриса все же разошлись. Кайя-Евдокия сейчас живет с отцом и бабушкой в Киеве. С матерью она общалась и виделась редко.

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