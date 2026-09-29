Внук Аллы Пугачевой стал бездомным

Никита Пресняков остался без крыши над головой. Внук Аллы Пугачевой, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова рассказал, как это случилось.

Это произошло, когда Никита был в Париже. Он остановился в отеле, где после определенного времени вход возможен только при наличии специальной карты. Пресняков же вернулся позже восьми вечера, карточки у него не оказалось, а на ресепшене никого не было. В результате Никита остался без крыши над головой.

Тогда Пресняков попытался связаться с работниками отеля, но у него ничего не получилось. Артисту ничего не оставалось, как искать другое место для ночлега. Им оказалась лавочка в парке, сообщил Никита в своем блоге.

Напомним, что несколько лет назад Никита Пресняков уехал жить в США. В России наследник звездной династии бросил работу в театре и теперь развивает карьеру за границей. Отметим, что решение о переезде в Америку разрушило не только карьеру, но и семью Никиты. Год назад он развелся с женой.

Теперь Пресняков видится с отцом и матерью в основном летом, когда семья Преснякова уезжает на отдых за границу, а Орбакайте путешествует. В этом году Никита успел провести время с папой, а затем повидался с мамой и братом Дени Байсаровым.

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