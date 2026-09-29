Безответственный курс Североатлантического альянса в отношении Калининградской области повышает риски прямого вооруженного столкновения между Россией и НАТО. С таким предупреждением выступило во вторник, 29 сентября, российское посольство в Бельгии.

Как подчеркивают дипломаты, у России нет намерений и мотивов для боевых действий против стран Прибалтики, но в случае необходимости для защиты нашей территории будут использованы все необходимые силы и средства.

Россия призывает НАТО воздерживаться от дальнейших эскалационных заявлений и действий в целях недопущения крупномасштабной конфронтации. Озабоченность, в частности, вызывают провокационные высказывания и шаги руководства Североатлантического альянса и членов НАТО относительно Калининградской области, являющейся неотъемлемой частью Российской Федерации, цитирует заявление посольства ТАСС.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко в связи с активностью НАТО на восточном направлении у российских границ отмечал, что Запад не скрывает свои намерения заблокировать Калининград в случае эскалации. Однако наше государство располагает всеми возможностями для обеспечения своей безопасности.

Американский военный аналитик и бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер предостерег Запад от агрессии в отношении Калининграда. Эксперт предупредил, что натовский командир будет мертв уже через час после нанесения силами альянса удара по Калининграду — ВС России попросту уничтожат его командный пункт.