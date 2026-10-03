Принц Гарри готовит подлянку на 80-летие Камиллы Паркер-Боулз: вот что он задумал

Принц Гарри задумал грандиозное мероприятие по случаю 30-й годовщины смерти принцессы Дианы. И если герцогу Сассекскому удастся воплотить свои планы, то это затмит 80-летний юбилей Камиллы Паркер-Боулз.

По словам источников, среди возможных проектов Гарри — выпуск откровенного документального фильма о матери. Как пишет RadarOnline, это может создать ещё один потенциально неловкий момент для расколотой королевской семьи. Гарри уже сейчас рассматривает различные способы почтить память матери в преддверии 31 августа 2027 года — даты, когда исполнится три десятилетия со дня смерти Дианы. Принцесса погибла в возрасте 36 лет в результате автокатастрофы в Париже.

Камилле исполнится 80 лет 17 июля, а значит, два глубоко личных для королевской семьи события произойдут с разницей примерно в шесть недель.

"Есть понимание, что всё, что Гарри сделает к годовщине смерти Дианы, привлечёт огромное международное внимание. Никто не станет утверждать, что он не должен чтить память своей матери, однако из-за сроков празднование 80-летия Камиллы неизбежно может оказаться в тени", — заявил источник в королевских кругах.

Ситуация стала ещё более деликатной после выхода новых мемуаров Чарльза Спенсера "Лебединая песня. Диана, моя сестра", которые вновь вызвали ожесточённые споры об отношениях короля Карла III с Дианой и его реакции на её смерть.

"Книга Спенсера привела к тому, что Диана вновь оказалась в центре разговоров о королевской семье. Если затем Гарри представит крупный проект, посвящённый годовщине, это неизбежно вызовет новую волну пристального внимания к Диане, Чарльзу и Камилле именно в тот момент, когда королева будет отмечать важный юбилей", — отметил инсайдер